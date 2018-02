Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht weiterhin nach Matthias Worofka, der am 11. November verschwunden ist. Es gibt bislang keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib des 52-jährigen Vermissten, weshalb die Bamberger Polizei nach wie vor um Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bittet.

Matthias Worofka verließ gegen 9 Uhr am 11. November vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand das Klinikum St. Getreu und lief Richtung Innenstadt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der 52-Jährige wohnt in Coburg und hielt sich zur Behandlung im Klinikum St. Getreu in Bamberg auf. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er einen dunkelblauen Daunenblouson (Marke Esprit), eine dunkle Jeans und weiße Sneaker. Er ist etwa 190 Zentimeter groß, von normaler Statur, hat graue Haare und auffällig hellblaue Augen. Wer hat den Mann am 11. November im Berggebiet oder auf dem Weg in die Innenstadt gesehen? pol