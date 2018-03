Wer ist Jim Knopf?

Die zeitlose Geschichte von "Jim Knopf" über Freundschaft, Loyalität und Mut wurde nach unglaublichen 14 Jahren der Vorbereitung mit höchstem Aufwand und viel Liebe zum Detail als großes Fantasy-Kinoabenteuer für alle Generationen inszeniert. Regie führte Dennis Gansel.



Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: Jim Knopf (Solomon Gordon), sein Freund Lukas der Lokomotivführer (Henning Baum) und die Dampflok Emma ziehen von der kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. Ihre Reise führt sie in das Reich des Kaisers von Mandala und auf die abenteuerliche Suche nach seiner entführten Tochter. Gemeinsam wagen sich die drei in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu befreien und das geheimnisvolle Rätsel um Jim Knopfs Herkunft zu lösen (110 Minuten; frei ab 0; täglich 14.30, 17 und 18.15 Uhr).



Verpiss Dich, Schneewittchen!: In seinen Träumen ist Sammy (Bülent Ceylan) ein Rockstar. Doch in der Realität schrubbt er im Hamam seines Bruders Momo (Kida Khodr Ramadan). Plötzlich gibt ihm ein Musiklabel die Chance, berühmt zu werden. Unter einer Bedingung: Der Solomusiker muss eine Band gründen. So wird aus Sammy, seiner Schwester Jessi (Josefine Preuß), dem alten Aushilfsmasseur Wolle (Paul Faßnacht) und dem dicken Mahmut (Özgür Karadeniz) kurzerhand die Gruppe "Hamam Hardrock" (88 Minuten; frei ab 12; täglich 14.40, 17.10, 20.10; Do. bis So. 22.40 Uhr).



Red Sparrow (frei ab 16; täglich außer Mi. 19.40; Do. bis So. auch 22.30 Uhr). - Peter Hase (täglich 14.30, 17, 18.25 und 20 Uhr). - Pacific Rim 3D (frei ab 12; täglich 14.20, 17 und außer Mi. 20; Do. bis So. 22.40 Uhr). - Die kleine Hexe (täglich 14.30 Uhr). - Maria Magdalena (frei ab 12; täglich außer Sa. 17 Uhr). - Black Panther 3D (frei ab 12; täglich außer Di. 19.50; Do. bis So. auch 22.40 Uhr). - Tomb Raider 3D (frei ab 12; täglich 17 und 19.50; Do. bis So. auch 22.30 Uhr). - Midnight Sun (täglich 16.10 und 20.30 Uhr). - Winchester (frei ab 16; Do. bis So. 22.40 Uhr). - Biene Maja II (täglich 14.20 Uhr). - Heilstätten (frei ab 16; Do. bis So. 22.45 Uhr). - Vielmachglas (89 Minuten; frei ab 6; täglich 14.20 und 20.35 Uhr). - Game Night (frei ab 12; Do. bis So. 22.40 Uhr). - Wendy II (täglich 14.30 Uhr). - Die Sch'tis in Paris (außer Mi. täglich 17 und 20 Uhr). - Fünf Freunde (täglich 14.30 und 16.15 Uhr). - Fifty Shades auf Grey (frei ab 16; täglich außer Sa. 20; Do, Fr, So. auch 22.40 Uhr).



MET Opera live: Cosi fan tutte ,

Sa. 19 Uhr.



Der lange Sommer der Theorie: Berlin, Sommer 2016. Im letzten Haus im Niemandsland hinter dem neuen Hauptbahnhof wohnen Nola (Julia Zange), Katja (Katja Weilandt) und Martina (Martina Schöne-Radunski) in einer Künstlerinnen-WG. Ihre Zeit ist gezählt, denn bald entsteht hier Europacity (84 Minuten; frei ab 0; als VHS-Film Di. und Mi. 20.15 Uhr).



Der englische Film: Peter Hase (frei ab 0, ohne Untertitel, Mi. 17 und 19.30 Uhr).



3D-Preview: Ready player one (140 Minuten; frei ab 12, Mi. 20 Uhr).