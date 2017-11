Wer ist der rabiate Wagenlenker?

Am Samstagnachmittag fuhr eine VW-Golf-Fahrerin auf der A 70 von der Ausfahrt Hallstadt Richtung Autobahnkreuz Bamberg und wechselte dort auf die A 73, Richtung Breitengüßbach. Bereits auf der A 70 fiel ihr der Fahrer eines VW-Fox auf, der ständig versuchte, sie und andere Pkws rechts zu überholen. Außerdem fuhr er nach ihren Angaben zu dicht auf und betätigte die Lichthupe. Auf der A 73 verließ sie an der Ausfahrt Breitengüßbach-Mitte wie der inzwischen vor ihr fahrende Fox-Fahrer die Autobahn. Etwa in der Mitte der Ausfahrt stellte dieser sein Fahrzeug plötzlich quer und blockierte die Fahrbahn. Er stieg aus, lief zu dem silbernen Golf und beschimpfte die Fahrerin mit unflätigen Ausdrücken. Nachdem die Frau und auch andere Fahrer hupten, stieg er in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg, Telefon 0951/9129510 zu melden.