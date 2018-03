Für eine rege Diskussion hat am vergangenen Freitagabend im Gemeinderat ein Zaun gesorgt. In der Tilman-Riemenschneider-Straße hat ein Anwohner einen Antrag gestellt, die Einzäunung insgesamt 1,80 Meter hoch zu bauen. Diese diene teilweise zur Begradigung des Grundstücks.

Brisant ist das Thema vor allem deshalb, weil es in derselben Straße vor einiger Zeit einen Unfall mit einem Kind gab. Die Tilman-Riemenschneider-Straße ist eine Spielstraße und damit ein verkehrsberuhigter Bereich. Das Grundstück befindet sich in einer Kurve.

Teile des Gemeinderats befürchten, dass die Sicht der Autofahrer in die Kurve hinein durch den Zaun beeinträchtigt werden könnte. "Der Verkehr als solches wird nicht behindert", erklärt Bürgermeister Werner Stöcker (CSU). Demnach müsse der Autofahrer sowieso mit verringerter Geschwindigkeit in diesem Ortsteil fahren. Zudem habe der Antragsteller mitgeteilt, dass der Zaun teilweise durchsichtig ist, da ein Doppelstabzaun aus Edelstahl verwendet werde.

Der Gemeinderat stimmte mit acht Stimmen für den Zaun, vier Räte waren jedoch dagegen.



Straßenreinigung neu gefasst

Außerdem diskutierte der Gemeinderat über die Reinigung der Straßen in Uehlfeld. Während es früher gang und gäbe war, dass jeden Samstag die Straße gekehrt wurde, könne man das laut Werner Stöcker heute nicht mehr von den Bürgern verlangen. Vielmehr soll nun das Kehren einmal im Monat verpflichtend werden. Gleichzeitig soll aber der Höchstbetrag für Ordnungswidrigkeiten von bisher 500 auf 1000 Euro erhöht werden.

Natürlich könne man die Bürger nicht ständig überprüfen, ob die Straßen gereinigt werden. "Wir haben aber Nachbarn, die passen auf", sagt Stöcker. Die Ordnungswidrigkeit werde dann jeweils im Einzelfall von der Gemeindeverwaltung bewertet.

Zu dem Antrag über eine Neuerlassung gab es zwei Gegenstimmen. Der Rest des Rates stimmte dafür.



Jugendaustausch mit Polen

Seit einigen Jahren gibt es zwischen dem polnischen Bezirk Pommorski und Mittelfranken eine Partnerschaft. Das hat sich der Rotary Club zum Anlass genommen, einen Austausch zu organisieren. Über den Rotary-Youthexchange sollen Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren einen Eindruck vom jeweils anderen Land bekommen. Im Juli 2018 ist Besuch aus Polen in Franken, während die deutschen Schüler im August 2018 nach Polen fahren werden. Bis Ende Oktober dieses Jahres sollen Interessenten in den verschiedenen Clubs gesucht werden, die Interesse haben, das Land Polen näher kennenzulernen.

Der Gemeinderat diskutierte außerdem über einen geplanten Spielplatz in Gottesgab. Laut Bürgermeister Werner Stöcker seien in dem 56 Einwohner zählenden Dorf acht Kinder zwischen ein und 15 Jahren. Die Bezuschussung von der Gemeinde, die den Bewohnern vorliegt, sei diesen aber zu wenig. Stöcker hat nun den Vorschlag gebracht, ein FLAG-Projekt aus dem Vorhaben zu machen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Karpfenland Aischgrund und eine damit verbundene Bezuschussung wären somit von Vorteil. Außerdem habe die Gemeinde bereits 13 Spielplätze. Wichtig ist deswegen laut Stöcker, dass jeder Spielplatz ein unterschiedliches Angebot bietet. "Ich wäre nicht abgeneigt, ein außergewöhnliches Projekt zu verwirklichen", erklärte er dazu.