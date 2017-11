Wer holt das Sieger-Brettla?

Mit einem Highlight beendet das Kleinkunst-Brettla das Veranstaltungsjahr. Am Samstag, 25. November, steigt das Finale des vierten Kleinkunst- und Kabarettpreises "Kulmbacher Brettla". Folgende vier hochkarätige Künstler sind für das Finale nominiert: Nora Boeckler, Stefan Kröll, Sertac Mutlu und Henning Schmidtke.



Das Publikum entscheidet

Der Preis ist mit 2400 Euro dotiert. Der Sieger erhält 1200 Euro, der Zweitplatzierte 600 Euro und Platz 3 und 4 jeweils 300. Jeder Nominierte spielt in circa 30 Minuten um die Gunst der Zuschauer. Das Publikum entscheidet dann (in geheimer Abstimmung) am Ende des Abends über die Platzierung.

Dieses reizvolle Format hat sich bewährt - und wann erlebt man schon mal vier Künstler an einem Abend auf einer Bühne. Moderiert wird das Ganze vom KKB-Vorsitzenden Manfred Spindler. Im vergangenen Jahr gewann Christine Eixenberger den Wettbewerb, sie ist inzwischen eine TV-bekannte Künstlerin. In diesem Jahr gab es über 70 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und der Tschechei. Das zeigt, dass der Wettbewerb inzwischen international wahrgenommen wird.



Die Finalisten

In ihrem ersten Soloprogramm "Spaß ist mir Ernst" besticht Nora Boeckler mit intelligentem Humor. Mit Verwandlungstalent und Selbstironie stellt Nora uns auf kurzweilige Weise einzigartige Charaktere vor: Von ihrer schwäbischen Mutter, deren Ziel es ist, sie endlich an den Mann zu bringen, über die Vollblutesotherikerin Wiebke Wagner bis hin zu Jaqueline alias Chucky, den nächsten Stern am Castingshow-Himmel und noch vielen mehr.

Als Kenner der Bayerischen Geschichte präsentiert sich Stefan Kröll in seinem Programm "Gruam"- Bayern von unten!" Denkt man an Bayern, dann gern an einen weißblauen Himmel, an grasgrüne Weiden vor Alpenpanorama oder glitzernde Seen. Die wenigsten denken an eine "Gruam". Düster, muffig, geheimnisvoll. Man könnte auch sagen: der Mist, der durchs Gitter fällt, das was gern verdrängt oder gar totgeschwiegen wird. Dabei übt doch gerade das Abgründige so eine große Faszination aus. Mutig hat sich Kröll an den Rand verbotener Abgründe gestellt, einen Blick in tiefe Keller oder hinter aufpolierte Kulissen gewagt, auch mal mit dem Vergrößerungsglas in der Hand.

Sertac Mutlu ist ein wahres Überraschungspaket. Denn der junge Kölner begeistert vom ersten Moment mit seiner Vielfalt auf der Bühne. Mit seinem Talent, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, lässt er das Publikum Menschen entdecken, die wir alle kennen - ob den typischen Dönermann oder aufgepumpte Fitnessstudiobesitzer. Und trotz allem sitzen seine Beobachtungen fernab aller Klischees. Ein Stand-Up-Comedian für jede Generation.

Der Klaviervirtuose Henning Schmidtke präsentiert ein entschleunigtes Kabarett-Programm ("Hetzkasper - zu blöd für Burnout") über den Stoff, aus dem das Leben ist: die Zeit. Immer gerecht verteilt, denn jeder hat genau gleich viel davon: 24 Stunden täglich. Aber sind wir noch im richtigen Film, wenn wir Zeit investieren, gewinnen, sparen wollen? Wer bei dem Tempo nicht mithalten kann und in der Klinik endet, hat wenigstens noch einen intelligenten Körper, der den Irrwitz des Lebens durchschaut hat. Die anderen machen weiter und werden zum Hetzkasper. red