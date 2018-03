Wer hat Pkw beschädigt?

In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, parkte eine 46-Jährige ihren schwarzen Opel Corsa in Eltingshausen in der Straße Am Höhrieth. In diesem Zeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Pkw am linken, hinteren Radlauf und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen bitte bei der Polizeiinspektion, Tel.: 0971/714 90, melden. pol