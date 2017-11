Wer hat Gartenmauer demoliert?

Am Mittwochnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Schützenstraße gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Kratzer an der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Omnibus. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Tel. 09263/97502-0, in Verbindung zu setzen.