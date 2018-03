Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit vom 10. auf den 11. März einen im Friedhofsweg in Strullendorf geparkten weißen Hyundai an der hinteren linken Seite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.