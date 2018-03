Gegen die hintere linke Stoßstange eines schwarzen Audi stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Hirschaid und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 10.35 und 11.05 Uhr auf dem Parkdeck in der Pickelgasse. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnumme 0951/9129-310 entgegen.