Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagmittag um 13 Uhr in der Bischberger Hauptstraße. Dort wich der Fahrer eines weißen Pkw einem entgegenkommenden Bus aus und fuhr dabei den Außenspiegel eines geparkten VW Golf ab, so dass ein Schaden von mindestens 200 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Schadensverursacher. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.