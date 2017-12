Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Außenmauer der Kirche in Pettstadt. An der Unfallstelle wurden mehrere Fahrzeugteile sichergestellt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol