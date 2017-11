Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

In der Memmelsdorfer Straße ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem ein silberfarbener VW Golf und einer blauer Ford beteiligt waren. Der Unfallverursacher, der Fahrer des VW Golf, setzte nach der Kollision unvermittelt seine Fahrt fort. An dem Ford wurde Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursacht. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.