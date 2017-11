Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Auf dem P&R-Parkplatz an der Fuchsenwiese wurde am Dienstag zwischen 9.30 und 16.45 Uhr ein grauer Opel Meriva im Bereich des Hecks angefahren und hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 entgegen.