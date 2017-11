Wer hat die Ölspur hinterlassen?

Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Sonntagvormittag in der Auffahrt auf die A 73 bei Buttenheim in Richtung Nürnberg sucht die Autobahnpolizei unter Telefonnummer 0951/9129-510. In der Auffahrt wurde eine Ölspur festgestellt, zum Verursacher benötigt die Polizei noch Informationen. Während viele Autofahrer ohne Probleme die Gefahrenstelle passierten, geriet jedoch eine 58-jährige Autofahrerin ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4000 Euro. pol