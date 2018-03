Wer hat die Fahrzeuge verkratzt?

Beide Türen der Beifahrerseite eines in der Hauptsmoorstraße geparkten grauen VW Golf wurden vergangene Woche im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 4.30 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Ein ähnliches Schadensbild wies ein im Sandbad geparkter schwarzer Mercedes auf, der dort von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, geparkt war. Hier wurden beide Türen der Fahrerseite, der hintere Kotflügel sowie die Motorhaube verkratzt. Der Sachschaden hier: etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu einer der beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.