Wer hat den VW Golf verkratzt?

Die Motorhaube und das Dach eines schwarzen VW Golf verkratzten unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagvormittag und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Fahrzeug parkte während dieser Zeit in Gräfenhäusling und in Hallstadt im Parkhaus in der Michelinstraße, sowie in Scheßlitz in der Straße "Brandäcker" auf dem dortigen Supermarktparkplatz. Wem sind an den verschiedenen Örtlichkeiten verdächtige Personen am Fahrzeuge aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310. pol