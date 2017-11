Wer hat den VW gecrasht?

Einen Schaden von knapp 2000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Samstagmorgen einen VW Sharan angefahren und demoliert hat.

Der Geschädigte, ein 53-jähriger Mainleuser, erlebte nach seinem Einkauf zwischen 9.35 und 9.50 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes eine böse Überraschung. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde seiner braune Sharan auf der rechten Seite an beiden Türen deutlich sichtbar beschädigt. Allerdings hatte der 53-Jährige den Schaden auf der Beifahrerseite nicht sofort bemerkt, so dass der Unfall eventuell auch kurz vorher in der Weiherer Straße in Kulmbach passiert sein könnte.

Zeugen, die an den fraglichen Orten Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 09221/6090) zu melden. pol