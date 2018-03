Wer hat den Radfahrer beobachtet?

Mit einer Kopfplatzwunde musste am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr ein in der Waizendorfer Straße gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Unfallstelle war der Verletzte bereits durch den Rettungsdienst abtransportiert. Bei der anschließenden Befragung des 45-Jährigen im Krankenhaus bemerkten die Polizeibeamten sofort deutlichen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte und erbrachte 1,72 Promille. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht nun Zeugen, die den Radler zur Unfallzeit in der Waizendorfer Straße gesehen haben. Zudem wird der Ersthelfer gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.