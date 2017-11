Wer fuhr gegen den silbernen Seat?

Am frühen Samstagnachmittag wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer ein in der Kaiser-Heinrich-Straße geparkter silberner Pkw Seat angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0