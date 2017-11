Wer fuhr gegen den Audi?

Gegen den hinteren linken Kotflügel eines schwarzen Audi A3 fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von 500 Euro zu kümmern. Das Fahrzeug war am Montagvormittag auf dem Parkplatz der Dreifachturnhalle in Burgebrach abgestellt. Am Nachmittag und am darauffolgenden Dienstag stand der Wagen in der Bahnhofstraße in Frensdorf. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Hinweise hierbei erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.