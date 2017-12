"Wenn wir uns umeinander kümmern, bleiben wir immer eine lebenswerte Stadt"

Auf große Resonanz stieß auch dieses Jahr die Adventsfeier der Senioren aus der Stadt Haßfurt und dem Stadtteil Sailershausen. Rund 150 Gäste nahmen die Einladung der Stadt an und kamen zu dem besinnlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in den großen Saal der Stadthalle.

Landrat Wilhelm Schneider, der auch Vorsitzender des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes ist, dankte in seiner Ansprache Gisela Kreh und Renate Schuhmann mit ihrem Team von der BRK-Frauenbereitschaft, die bereits seit 36 Jahren die vorweihnachtliche Veranstaltung organisiert.

Getreu dem Schlagertext "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" stellte der Landrat fest, dass heute die Senioren noch lange nicht zum alten Eisen gehörten und sehr oft noch fit und aktiv bis ins hohe Alter seien. Hierbei dankte er insbesondere auch allen, die sich ehrenamtlich betätigen und deshalb ein wertvoller Aktivposten für die Gesellschaft sind.

"Auch das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt, dessen Träger das Bayerische Rote Kreuz ist, ist ein Knotenpunkt für freiwilliges Engagement", erklärte Schneider weiter. Ob als Leihgroßeltern, Bildungspate oder in der Werkstatt der "alten" Talente - viele Senioren brächten sich hier aktiv ein und nutzten auch die Angebote wie das Musik-Café, die Lichtstube oder Vorträge zu verschiedenen Themen.

Auch Bürgermeister Günther Werner stellte fest: "Wenn wir uns umeinander kümmern, auf den Nachbarn schauen, für ihn da sind, wenn er unsere Hilfe braucht, bleiben wir immer eine lebens- und liebenswerte Stadt." Werner dankte auch im Namen des gesamten Stadtrates allen Senioren für ihr Engagement, auf das die Gesellschaft nicht verzichten könne. Werner: "Sich einbringen, ein Betätigungsfeld suchen, aktiv und engagiert am Leben in der Stadt teilnehmen, ist der Weg, das Alter zu genießen und glücklich und zufrieden zu sein."

Der Pfarrer Gerhard Barfuß sprach im theologischen Teil davon, "dass all das Brauchtum in der Adventszeit höchstens ein Hinweis darauf sein kann, worauf wir wirklich warten, nämlich dass Gott in unsere Welt und unser Leben kommt". Die Geschenke zu Weihnachten sollten ein Zeichen sein, dass die Menschen selbst reich beschenkt sind und deshalb Liebe weitergeben können.

Auch die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Haßfurt, Eva-Maria Schwach, Stadtpfarrer Stephan Eschenbacher und BRK-Geschäftsführer Dieter Greger freuten sich über die gelungene Veranstaltung. Für Unterhaltung und den musikalischen Rahmen bei der Adventsfeier sorgte der Musikverein Wülflingen mit seinem Dirigenten Gerold Lenhardt. Bei vielen weihnachtlichen Liedern sangen die Senioren begeistert mit.