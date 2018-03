Wenn Optik vor Sicherheit geht

Die Optik seines VW Golfs ging einem 23-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Coburg, der am Sonntag in den frühen Morgenstunden von einer Streife der Verkehrspolizei Bamberg kontrolliert wurde, offenbar über seine Sicherheit. Er hatte das Fahrwerk seines Pkw so tief eingestellt, dass die Reifen an Achse und Kotflügelinnenseite schleiften und hierbei bereits beschädigt wurden. Den Mann erwartet nun eine bußgeldpflichtige Anzeige.