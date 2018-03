Wenn Idealismus auf das Ehrenamt trifft

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für langjährige Feuerwehrdienste im Ehrenamt gab es jetzt die goldenen und silbernen Kreuze des Freistaates Bayern. Im Bereich der Marktgemeinde Oberthulba hatten die mit der staatlichen Ehrung ausgezeichneten Floriansjünger 40 und 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geleistet.

"Ich halte es für wichtig, diese Ehrungen in den Heimatgemeinden durchzuführen", sagte Landrat Thomas Bold (CSU). Im Landkreis Bad Kissingen seien die Wehren im vergangenen Jahr 2010 Mal zu Einsätzen ausgerückt. Beim Feuerwehrdienst treffe Idealismus auf das Ehrenamt. "Jede Wehr auf dem Lande wird gebraucht", sagte Bold. Denn bei nur einer einzigen zentralen Feuerwehr vergehe wegen langer Anfahrten zu viel Zeit, bis zum ersten Angriff eines Brandes oder der Technischen Hilfe im Außenbereich. Bold zollte der kürzlichen Großübung bei Hammelburg seinen Respekt. Sein Dank galt nicht nur den Aktiven für den Ehrendienst, sondern auch deren toleranten Ehefrauen.



Stets motiviert

"Diese Feuerwehrleute sind als Leistungsträger ein wesentlicher Bestandteil der Dorfgemeinschaften", sagte Bürgermeister Gotthard Schlereth (FWG/ CSU). Für 40 Jahre Feuerwehrdienst gab es zusätzlich noch einen Gutschein für eine Erholung in Bayerisch Gmain vom Freistaat. "Außerdem spendiert unsere Gemeinde noch einen solchen Gutschein für die Ehefrau", sagte Schlereth. Er wies auf die begehrte Ehrenamtskarte hin, die zum Beispiel die kostenlose Nutzung der Bücherei in Thulba gestatte.

Lobenden Dank äußerte Kreisbrandinspektor Thomas Eyrich anlässlich der staatlichen Ehrungen. Die Kameraden seien stets motiviert, in ihren Einsätzen bei schweren Unfällen und großen Bränden parat zu sein. Für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst werde viel private Zeit geopfert und der persönliche Egoismus hintangestellt. Eyrich bat die Ehefrauen um Verständnis, dass es manchmal zu ungeplanten Überstunden komme.

Geehrt wurde nach Ortsteilen. Frankenbrunn: Das goldene Kreuz des Freistaates Bayern erhielt Thomas Fella für 40 Jahre. Peter Scheller und Torsten Büchner erhielten Silberkreuze für 25 Jahre. Hassenbach: Nicky Wiegand (25). Reith: Harald Kolb, Michael Neder und Gerhard Schäfer (alle 40). Schlimpfhof: Michael Schlereth (40). Thulba: Gerald Bürger und Edwin Kolb (beide 40). Wittershausen: Theodor Zink (40) sowie Martin Wüscher, Alexander Sell, Christian Sell und Klaus Zimmermann (alle 25).