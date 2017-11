"Wenn es kalt wird..." - unter diesem Motto feiert die evangelische Kirchengemeinde am Buß- und Bettag, 22. November, von 10 bis 12 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4. Eingeladen sind alle Kinder ab dem Vorschulalter. Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und der November ist für viele der unbeliebteste Monat im Jahr. In dieser Kinderkirche sollen die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, dass alles seine Zeit hat und seinen Sinn - Wärme und Kälte, Sommer und Winter, quirlige und leise Zeiten. Dazu werden gemeinsam kleine Wecken gebacken und vernascht. In der Jugendwohnung warten außerdem Kicker und Billard auf viele Besucher. red