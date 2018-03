Wenn die Sprache fehlt

Zum Thema Schlaganfall fand ein Vortrag in Adelsdorf im VdK-Seniorentreff statt. Referenten waren Siegfried Hitschfel, selbst Betroffener, Vorsitzender des "Integrationszentrums für Aphasiker" und Leiter der Selbsthilfegruppe für Aphasiker in Erlangen, und seine Ehefrau Agnes.

Was geht in einem vor, wenn man plötzlich nicht mehr sprechen kann, wenn man nicht mehr versteht, was andere zu einem sagen, wenn man Buchstaben, Zahlen und Wörter nicht erkennt?

Nach einem Überblick über das Krankheitsbild Aphasie berichteten beide über ihre sehr persönlichen Erfahrungen als Betroffener und Angehörige.

Die Vorsitzende vom VdK- Ortsverband Adelsdorf, Sabine Köhler-Huter, dankte den Referenten sowie Anna Rossmann, der Geschäftsführerin des "Integrationszentrums für Aphasiker" in Herzogenaurach, für den informativen Nachmittag. red