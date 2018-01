Weniger Zuschauer, mehr Fokus

Stadtrivale SC Eltersdorf muss seine positive Serie gegen Erlenbach verteidigen. In der Landesliga Nordost bekommt es sowohl Neuling SpVgg als auch der ATSV Erlangen mit einem Aufsteiger zu tun. Für beide gilt es, die erste Saisonpleite zu vermeiden. Der Baiersdorfer SV peilt derweil seinen ersten Sieg an.



Bayernliga Nord

FSV Erlangen-Bruck (14.) -

Würzburger FV (5.)

An den vergangenen beiden Wochenenden stand der FSV Erlangen-Bruck im Mittelpunkt. Sowohl im Freundschafts-Spiel gegen den FC Bayern München vor 4000 Zuschauen in Herzogenaurach (1:9) als auch in der Eröffnungspartie der Bayernliga in Eltersdorf vor 1050 Besuchern (2:3) sprang aber nichts Zählbares heraus. "Wenn man es so will, dann liegt jetzt der Fokus wieder ganz klar auf und nicht neben dem Platz", sagt Max Bauernschmitt, der vor der Saison von der SpVgg Jahn Forchheim nach Erlangen zurückkehrte.

Gegen den Würzburger FV erwartet Bruck bei seinem ersten Heimspiel heute um 16 Uhr zwar eine kleinere Kulisse, aber einen gestandenen Bayernligisten, der sein erstes Spiel gegen den FC Schweinfurt II mit 2:0 gewann. "Würzburg hat ein großes Einzugsgebiet und immer gute Leute in der Mannschaft. Da gilt allerhöchste Vorsicht", erklärt Bauernschmitt. Im Vergleich zur Vorwoche ist lediglich der Einsatz von Thomas Wilke gefährdet. "Klar werden wir auch spielerisch einiges versuchen, aber für uns kommt es als Aufsteiger erst einmal auf die Grundtugenden an. Wenn wir gegen Würzburg etwas reißen wollen, müssen wir ein unangenehmer Gegner sein", sagt der 27-Jährige. uwke

SV Erlenbach (10.) -

SC Eltersdorf (6.)

Bereits um 14 Uhr geht es für den Derby-Sieger zum SV Erlenbach, der zwar auch in der Relegation zugange war, dort aber nur zwei Partien gegen Jahn Forchheim bestreiten musste, um die Klasse zu halten. Gegen Eltersdorf ist die Bilanz des SV dagegen verheerend. In den ersten fünf Duellen trennten sich die Kontrahenten unentschieden, dann behielt der SCE zwei Mal knapp die Oberhand, ehe im März dieses Jahres ein 6:0-Kantersieg gelang - der höchste Saisonsieg der "Quecken".

Für die weiteste Auswärtsfahrt des Jahres will sich Eltersdorf mit dem Premierensieg am Main belohnen. Fans der Erlanger, die die Reise nach Erlenbach nicht auf sich nehmen möchten, können sich das Spiel live auf sporttotal.tv angucken. red



Landesliga Nordost

SpVgg Selbitz (14.) -

Baiersdorfer SV (16.)

Zwei Spiele, ein Punkt, jeweils geholt gegen die SpVgg Bayreuth II. Während der Vorjahres-Zehnte Selbitz mit dieser Ausbeute einigermaßen zufrieden sein dürfte, hinkt Baiersdorf seinem Raketenstart von vor zwölf Monaten deutlich hinterher. Die Duelle in der vergangenen Saison endeten jeweils knapp zugunsten der Auswärtsmannschaft. Die Gastgeber haben sich kürzlich mit dem 26-jährigen Rumänen George Patriche, der bereits in der abgelaufenen Saison für den Frankenwaldklub spielte, sich aber in der Winterpause für eine Rückkehr in seine Heimat entschied, verstärkt. Zudem kam Marcin Czaban (21) vom Bayernligisten SpVgg Bayern Hof. red

SpVgg Erlangen (3.) -

SV Friesen (11.)

Als einziger Neuling ist die SpVgg noch ungeschlagen, im ersten Duell mit einem Mitaufsteiger will Erlangen seine weiße Weste behalten. Die "Spieli" geht mit dem Selbstvertrauen aus dem gewonnenen Auftaktderby gegen Baiersdorf und einem Remis bei Absteiger Feucht in die Begegnung mit dem Meister der Bezirksliga Oberfranken Ost. Das Team des neuen Trainers Armin Eck unterlag nach dem Erfolg in Mitterteich zu Hause dem SC Schwabach. red

TSV Sonnefeld (9.) -

ATSV Erlangen (4.)

Genauso wie der Ortsrivale ist der ATSV bisher unbezwungen, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses rangiert der Vorjahres-Aufsteiger einen Platz tiefer. Dem eigenen Anspruch nach ist gegen den dritten Aufsteiger der Liga, den TSV Sonnefeld, ein Sieg Pflicht. Die beiden Kontrahenten, die morgen um 15 Uhr aufeinandertreffen, haben eine ähnliche Entwicklung hinter sich. Während der ATSV seit 2006 von der Kreisklasse in die sechsthöchste Liga Deutschlands aufstieg, schaffte Sonnefeld diesen Sprung unter Übungsleiter Bastian Renk innerhalb von nur vier Jahren. rup