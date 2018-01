Weniger Coburger sind überschuldet

In der Stadt und im Landkreis Coburg ist die Zahl der überschuldeten Personen leicht zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion ans Sozialministerium. Demnach ist in nahezu allen Teilen Bayerns die Zahl der überschuldeten Personen seit dem Jahr 2012 um zweistellige Prozentzahlen angewachsen; besonders stark in Mittelfranken (plus 12,4 Prozent) und Oberbayern (plus 9,4). In Oberfranken ist die Zahl (plus 0,7 ) nahezu unverändert.

Die Schuldnerquote in der Stadt Coburg lag im Jahr 2016 bei 9,3 Prozent (2012: 9,9 Prozent), im Landkreis Coburg lag sie 2016 bei 7,7 Prozent (2012: 7,9 Prozent). Und in absoluten Zahlen: In der Stadt Coburg gab es 2016 insgesamt 3288 überschuldete Personen (2012: 3453), im Landkreis Coburg waren es 5651 (2012: 5820).

Die Coburger SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld fordert eine Reform der Schuldner- und Insolvenzberatung im Freistaat. "Die Zahlen zeigen auf, dass trotz Wirtschaftsbooms in Bayern mitnichten alle Menschen ihre Existenz auf der Vorstufe zum Paradies bestreiten", schreibt sie in einer Pressemitteilung. Konkret plädiert Biedefeld für eine Zusammenlegung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Bayern. Bis heute liegen diese - anders als in fast allen anderen Bundesländern - in den unterschiedlichen Zuständigkeiten von Kommunen (Schuldnerberatung) und Freistaat (Insolvenzberatung). ct