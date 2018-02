Wendemanöver in Reuth führt zu Unfall

2000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der B 470 in Reuth entstanden. Eine 76-jährige Renault-Fahrerin war laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim stadtauswärts unterwegs. Um zu wenden, bog sie nach links in die Reuther Straße ab, um dann wieder auf die B 470 stadteinwärts zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr aus der Hutstraße ein 41-jähriger BMW-Fahrer entgegen. Die 76-Jährige stieß beim Wendemanöver gegen den BMW des 41-Jährigen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. pol