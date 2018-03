Weltmusik made in Bayreuth

Mit viel Esprit und der wilden Idee, Franken mit dem Rest der Welt zu verknüpfen, ging es vor zehn Jahren los. Eine damals völlig neuartige Mischung aus traditionellen fränkischen Instrumenten, kombiniert mit E-Bass und Schlagzeug, sollte den unverwechselbaren Sound der "Landmusigg" bilden. Siggi Michl, der Kopf der Band, suchte sich seine Bandkollegen bewusst aus verschiedenen Genres heraus, um den kunterbunten, neuartigen Sound zu kreieren.

Die Lieder waren von Anfang an in fränkischem Dialekt, traditionelle Folklore sowie Rhythmen und Stilelemente aus aller Welt bilden den musikalischen Eintopf, aus dem sich die "Landmusigg" mit viel Spielfreude bedient.

Mit vielen neuen Liedern und musikalischen Gästen feiert die Gruppe am Donnerstag, 29. März, um 20 Uhr ihr Jubiläumskonzert im Hollfelder Kintopp, wo sie auf den Tag genau vor zehn Jahren ihre erstes Konzert gab. red