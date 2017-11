Weltklasseleistung von Maricic

Die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg haben sich im heimischen Sportpark Eintracht mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) und 3502:3366 Kegeln gegen den SKK Poing durchgesetzt. Sowohl in die Vollen als auch im Abräumen waren sie den Gästen überlegen, offenbarten aber trotz allem einige Defizite. Für die Glanzleistung sorgte Ines Maricic, die mit 666 Kegeln zur besten Spielerin in der Bundesliga avancierte. Mit nunmehr sieben Siegen in sieben Spielen steht der SKC Victoria an der Tabellenspitze der Bundesliga und hat zwei Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Liedolsheim und Schrezheim.

Verletzungsbedingt musste der Meister auf Sina Beißer verzichten. Für sie rückte Melissa Stark aus der zweiten Mannschaft in die Startformation. Zusammen mit Kastner und Kicker ging Stark gegen Loncarevic, Süss und Sajermann auf die Bahnen. Kastner hatte zu Beginn vor allem im Abräumen Vorteile gegenüber Loncarevic und ging daher auch verdient mit 2:0 Satzpunkten (SP) in Führung. Doch offenbarten sich nicht gekannte Schwächen. Dies nutzte ihre Gegnerin konsequent aus und glich zum 2:2 bei den Sätzen aus. Zu allem Überfluss setzte sich Loncarevic auch im Gesamtergebnis mit 554:551 durch, und so ging der MP an Poing.

Stark, die gegen die ungarische Nationalspielerin Sajermann spielte, ging nach 158:142 mit 1:0 in Führung. Doch Sajermann glich postwendend mit 146:134 aus. Stark erholte sich schnell und war im weiteren Verlauf des Duells stets im Bilde. Mit den Satzsiegen von 158:140 und 149:144 ergatterte sie den MP mit 3:1 SP und 599:572, was den Ausgleich bedeutete.

Parallel setzte sich Kicker im ersten Satz (152:141) durch und teilte sich anschließend mit 145:145 den SP. Im dritten Satz glich Süss mit 141:129 zum 1,5:1,5 aus. Jetzt war es Süss, der im Abräumen zu viele Fehler unterliefen, was Kicker gnadenlos ausnutzte. Mit 138:127 ging der SP an die Bambergerin, die sich den MP mit 2,5:1,5 SP und 564:554 sicherte. Bamberg führte mit 2:1 MP und 34 Kegeln.

Im Schlussabschnitt sollten Antal, Dollheimer und Maricic gegen Gruber, Neundörfer und Seifert den Bamberger Sieg sichern. Antal, die nach ihrer Verletzungspause wieder ins Team rückte, hatte mit Gruber keine Probleme. Mit Ergebnissen von 140, 137 und 154 sicherte sie sich die ersten drei Sätze und hatte damit den MP sicher. So war es zu verschmerzen, dass sie den letzten Satz abgab. Mit 3:1 SP und 558:512 ging der MP an die Bambergerin. Im Duell von Dollheimer gegen Neundörfer zeigte die Ex-Bambergerin Neundörfer eine starke Leistung. Nach dem 0:1-Rückstand glich die Poingerin postwendend aus, aber Dollheimer legte anschließend erneut vor, ging mit 2:1 SP in Führung, lag aber im Ergebnis zurück. Deshalb musste sie sich für den MP auch unbedingt den letzten Satz sichern. Doch Neundörfer setzte sich mit 147:140 durch. Somit ging der MP bei 2:2 SP mit 589:564 an den SKK Poing.

Es stand nur noch 3:2 für die Victoria. Doch es gab ja noch Ines Maricic, die derzeit wohl beste Spielerin der Welt. Auch wenn Seifert stark spielte, stand die Poingerin auf verlorenem Posten. Maricic zeigte nicht nur auf die Vollen (406), sondern auch im Abräumen (260) die Bestleistungen in den Teildisziplinen. Mit den Ergebnissen von 166, 168, 171 und abschließenden 161 leuchteten unfassbare 666 Kegel auf dem Totalisator. Damit avancierte sie zur Spielerin des Spieltages und sicherte sich mit 3,5:0,5 SP den vierten MP für den SKC Victoria Bamberg. Dies bedeutete zugleich die endgültige Entscheidung. maha

SKC Victoria Bamberg - SKK Poing 6:2

(16:8 Satzpunkte, 3502:3366 Holz)

Kastner - Loncarevic 2:2 (551:554)

Stark - Sajermann 3:1 (599:572)

Kicker - Süss 2,5:1,5 (564:554)

Antal - Gruber 3:1 (558:512)

Dollheimer - Neundörfer 2:2 (564:589)

Maricic - Seifert 3,5:0,5 (666:585)