Weltgebetstag der Frauen

Im Mittelpunkt des Weltgebetstages der Frauen steht in diesem Jahr Surinam. Der Weltgebetstag wird am Freitag, 2. März, in der Filialkirche in Schlimpfhof gefeiert. Der Gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft Thulbatal beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss steht ein Beisammensein im Feuerwehrhaus mit landestypischen Speisen aus Surinam auf dem Programm. Surinam ist ein kleiner Staat an der Nordostküste Südamerikas. sek