Welterbe-Video weltweit auf Platz 2

red



Toller Erfolg für Bamberg und seine Nachwuchsfilmer: Beim Videowettbewerb der Organisation der Welterbestädte (OWHC) unter dem Motto "My city, our World Heritage" erreichte der Bamberger Siegerbeitrag "The Visit" von Dominik Helmich Platz 2 in der Kategorie der 18- bis 21-Jährigen, berichtet jetzt die städtische Pressestelle.Vergangenen Sommer waren Jugendliche dazu aufgerufen worden, ein persönliches Video über ihre Welterbestadt zu drehen. Nachdem die weltweit 21 teilnehmenden Städte jeweils ihre Favoriten prämiert hatten, wurden nun die besten der 29 Einsendungen gekürt. Bei ihrem elften Weltkongress in Gyeongju (Südkorea) gab die Organisation der Welterbestädte die Gewinner des internationalen Videowettbewerbs bekannt. Bewertet wurden die Filmbeiträge nach Inhalt und Qualität der Produktion sowie der Originalität und Kreativität der Filmemacher.Beim Bamberger Wettbewerb, den das Zentrum Welterbe Bamberg in Zusammenarbeit mit der OWHC organisiert hatte, überzeugte Dominik Helmich die Jury mit seinem Video "The Visit". Es zeigt Bamberg aus der Sicht zweier Außerirdischer. Der Clip besticht nicht nur durch diese originelle Idee, sondern auch durch seine beeindruckende handwerkliche Umsetzung und humorvolle Erzählung. Dank der außerirdischen Besucher konnte zudem das Problem der Sprachbarriere umgangen werden. Die Richtlinien des internationalen Wettbewerbs sahen vor, dass der Beitrag in Englisch, Französisch, Spanisch oder ganz ohne Sprache produziert werden sollte.Auf internationaler Ebene kürte die Jury der OWHC den Beitrag von Dominik Helmich mit dem zweiten Platz (Altersgruppe 18 bis 21). Diese Platzierung teilt Bamberg sich mit der Stadt Regensburg. Den 1. Platz in dieser Kategorie belegte das Video aus Gyeongju (Südkorea). Die Einsendung aus San Antonio (USA) siegte in der Altersklasse der 14- bis 17-Jährigen. Zu sehen ist "The Visit" auf www.youtube.com/watch?v=MEtJkliBrOc.