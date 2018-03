Zum Artikel "Baiersdorfer Linde muss einem neuen Dorfplatz weichen" (FT vom 22. März, Seite 12):



Die Tränen stehen mir noch in den Augen über die ohne wirkliche Not gefällten, einst wunderschönen Bäume auf dem Burgberg in Lichtenfels, da wird ein weiterer, altehrwürdiger Baum ein Opfer von Willkür und Ignoranz: die ortsbildprägende Linde von Baiersdorf liegt in Stücke gesägt - ausgerechnet dort, wo ein neuer Dorfplatz entstehen soll!? Welcher Zynismus!!! Wen wundert es, dass unsere jungen Menschen reihenweise den ländlichen Raum verlassen, um Lebensqualität in der Stadt zu genießen, die nahezu täglich Stück für Stück aus aus unseren Dörfern verschwindet. In Bamberg beispielsweise stehen Bäume unter dem besonderen Schutz einer Baumschutzverordnung. Und wiederholt trifft man dort auch Bekannte, die nicht nur in den Sommermonaten den wohltuenden Spaziergang unter Bäumen zu schätzen wissen. Leider haben in den vergangenen Jahren im Stadtrat von Lichtenfels bereits zwei Anträge zum Erlass einer Baumschutzverordnung keine Mehrheit gefunden. Vielleicht erst, wenn der letzte Baum gefällt ist?

Rosemarie Christoph

(geboren und aufgewachsen im Schatten der Bäume auf dem Burgberg)

Klosterlangheim