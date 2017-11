Welche Steuern Itzgrund verlangt

Der Gemeinderat der Gemeinde Itzgrund kommt zur nächsten Sitzung am Mittwoch, 15. November, zusammen und lädt alle Bürger hierzu um 18.30 Uhr in das Rathaus ein. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Wiederherstellung der Sandsteinmauer "Am Hirtenberg, Herreth", die Anpassung der Gebühren für Fischereierlaubnisscheine (gemeindliches Fischwasser) sowie die Archivpflege und die Änderung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2018. red