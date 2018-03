Weitramsdorf düpiert Münchberg mit schnellem Spiel

Der TSV Weitramsdorf hat seine gute Form am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Münchberg bestätigt und bleibt als Zweiter der Bezirksoberliga weiterhin in Lauerstellung zum Tabellenführer TV Gefrees.



TSV Weitramsdorf -

TV Münchberg 30:19 (18:8)

Die TSV-Frauen starteten nervös in die Partie. Dies hatte zur Folge, dass Münchberg die Anfangsphase gehörte (2:4, 3:5). In der 12. Minute gelang Weitramsdorf der Ausgleichstreffer zum 5:5, und nun war die Heimmannschaft richtig im Spiel. Die Truppe von Trainerin Susanne Tetzlaff erzielte erzielte fünf Tore in Serie und ging mit 10:5 (16.) in Führung.

Diese sollte bis zum Ende des Spiels nicht mehr abgegeben werden. Bis zur Halbzeit ließ Weitramsdorf nur noch drei Münchberger Treffer zu, baute die Führung Tor um Tor aus und ging mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Toren in die Pause (18:8). Im zweiten Abschnitt spielte Weitramsdorf sein überlegenes Spiel weiter. Aus einer starken 6:0-Deckung heraus konnte das Spiel ein ums andere Mal über die zweite Welle temporeich gestaltet werden. Münchberg hatte Schwierigkeiten, das schnelle Weitramsdorfer Spiel abzuwehren.



Geschlossene Teamleistung

Über 23:13, 24:14 und 26:16 hielt der TSV die Gästemannschaft weiter auf Abstand. Auch die beiden Torhüterinnen der Gastgeberinnen waren ein starker Rückhalt. Der TSV Weitramsdorf gewann aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung deutlich mit 30:19 gegen den Tabellensiebten TV Münchberg.

TSV Weitramsdorf: Hauer, Knez; Jacob (5/2), Eberlein, Tetzlaff (6), Kuhn, Pfeifer (3), Geuß (1), Bauer (1), Zink (1), Schreiner-Marr (3), Sawatzki (2), Bauersachs (9/6). sus