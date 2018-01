Nach unserer Veröffentlichung der Bockbieranstiche in der vergangenen Woche wurden weitere Termine bekannt, wie etwa der Anstich der Brauerei Müller in Debring am 21. Oktober, bei der die "Aischtaler Knutschbären" für gute Stimmung und Musik sorgen werden. Hier die zusätzlichen bzw. korrigierten Termine.

Freitag, 6. Oktober, 20 - 23 Uhr: Löwenbräu-Keller (Eremitage 3, Buttenheim - nicht in der Brauerei wie geschrieben)

Freitag, 13. Oktober, 11 - 23 Uhr: Brauerei Kundmüller (Weiher 13, Viereth); 17 - 23 Uhr: Brauerei Fischer (Freudeneck 2, Rattelsdorf); ab 11 Uhr: Brauerei Sauer (Sutte 5, Roßdorf am Forst)

Samstag, 14. Oktober, 11 - 23 Uhr: Brauerei Kundmüller (Weiher 13, Viereth); 15 - 23 Uhr: Brauerei Höhn (Hauptstraße 11, Memmelsdorf); 17 - 22 Uhr: Brauerei Binkert (Westring 5, Breitengüßbach)

Freitag, 20. Oktober, ab 17 Uhr: Bockbieranstich im Hain (Mühlwörth 18A, Bamberg)

Samstag, 21. Oktober, 11 - 23 Uhr: Brauerei Müller (Würzburger Straße 1, Debring), ab 18 Uhr: Schmitt-Bräu (Oberend 19, Scheßlitz)

Freitag, 10. November, ab 17 Uhr: Wagner-Bräu-Keller (Am Waldhang 2, Kemmern)

Freitag, 17. November, 18 - 23 Uhr: Brauerei Wagner (Pointstraße 1, Merkendorf)