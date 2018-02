Weiterbildung sichert den Erfolg

Reinhard Kortschack steht auch für die nächsten fünf Jahre an der Spitze des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF). Der Fölschnitzer Gemeinderat ist nunmehr schon seit 30 Jahren in diesem Amt, davon fünf Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft zum VlF geehrt. Der Verband zählt gegenwärtig 743 Mitglieder, das sind 22 weniger als im Vorjahr. Dem Verband für landwirtschaftliche Fortbildung würde nach den Worten von Geschäftsführer Guido Winter etwas weniger Bürokratie nicht schaden.

VlF-Vorsitzender Reinhard Kortschack betonte, dem Verband sei vor allem eine gute Ausbildung und eine fortlaufende Weiterbildung wichtig. "Nur dadurch lässt sich ein so komplexes Gebilde wie ein landwirtschaftlicher Betrieb auf Dauer erfolgreich führen."

Den Bericht des abgelaufenen Geschäftsjahres erstattete Geschäftsführer Guido Winter. "Auch 2017 gab es wieder ein interessantes Programm für alle Zielgruppen, Fachliches wie Unterhaltsames." Winter bedauerte allerdings, dass die Resonanz manchmal deutlich unter den Erwartungen blieb. Es werde immer schwieriger, die Mitglieder zum Besuch von Veranstaltungen zu motivieren, geschweige denn für eine Mitgliedschaft zu gewinnen.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Reinhard Kortschack; Stellvertreter Alexander Eber; Vertreter der Frauengruppe: Heike Schleicher und Martina Wehrfritz; Beisitzer: Frank Prüfer; Schatzmeister: Bernd Täuber; Geschäftsführer: Guido Winter; Ausschussmitglieder: Susanne Hain, Kerstin Schmeußer, Barbara Friedrich, Manfred Dörfler, Dominik Greim, Stefan Fuchs, Christian Will, Christian Hugel und Thomas Erlmann.



Die Geehrten und Absolventen

Geehrt wurden Günther Amschler (Limmersdorf), Horst Dupke (Welschenkahl), Wolfgang Hartmann (Himmelkron), Bernd Hempfling (Gössersdorf), Norbert Hofmann (Lichtenfels), Siegfried Hübner (Lanzenreuth), Wilfried Lauterbach (Alladorf), Karl Heinz Opel (Neufang), Georg Wolf (Schöndorf) und Manfred Stübinger (Niederndobrach).

Im Landkreis Kulmbach befinden sich gegenwärtig 28 junge Männer und Frauen in der Ausbildung zum Landwirt. Im Rekordjahr 2017 waren es 27. Sieben Landwirte besuchen die Fach-/Meisterschule in Bayreuth beziehungsweise Münchberg. Den Abschluss an der Landwirtschaftsschule schafften: Johannes Dörnhöfer (Sanspareil), Dominik Hofmann (Buchau), Andreas Schmidt (Rugendorf) und Martin Wagner (Wonsees). Die Abschlussprüfung zum Landwirt legten mit Erfolg ab: Markus Fürst (Hohenberg), Oliver Groß (Mainleus), Clemens Hilpert (Windischenhaig), Andreas Kauper (Gelbsreuth), Christoph Münch (Forstleithen), Patrick Munzert (Trebgast) und Hannelore Wachter (Rottlersreuth).

Werner Reißaus