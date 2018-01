Weißfisch wird gekonnt in Szene gesetzt

Sie sind silbrig-weiß glänzende Karpfenfische und führen in vielen Küchen zu Unrecht ein Schattendasein: die Weißfische. Wie man aus Brachsen, Rotaugen oder Weißen Amur leckere Gerichte herstellen kann, zeigt Fischwirtschaftsmeister Ronny Seyfried mit seinem Team beim Weißfisch-Kurs am Freitag, 13. Oktober, in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß.

Die Teilnehmer lernen das fachgerechte Schlachten und Verarbeiten des Fischs. Dann werden Weißfischspezialitäten zubereitet nach Matjes-Art, als Räucherfisch-Creme, als Salat oder nach Saurer-Brathering-Art. Zum Mittagessen werden die zubereiteten Weißfische gemeinsam verzehrt.

Der Kurs findet von 9 bis 13 Uhr in der Lehranstalt für Fischerei statt (Draisendorfer Straße 174, 91347 Aufseß). Die Gebühr beträgt 35 Euro pro Person, der Fischimbiss ist enthalten.

Anmeldung bei der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Tel. 0921/7846-1502 oder fischerei@bezirk-oberfranken.de. red