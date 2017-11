Weißes Auto fährt Opel in Effeltrich an

Am Samstag gegen 21.30 Uhr ist vermutlich beim Ausparken ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeugs in der Jahnstraße in Effeltrich gegen den Opel eines 62-Jährigen gestoßen und hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Opel entstand an der linken hinteren Tür und am linken hinteren Radlauf ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. pol