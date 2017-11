Weisendorfer Kita wird ausgezeichnet

Lob für die "Grüne Kita"



Als eine von 48 nordbayerischen Kindertages-einrichtungen und als einzige im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist die evangelische Kindertagesstätte Weisendorf mit dem Titel "Ökokids - KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT" ausgezeichnet worden. Das teilt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit, der das Projekt seit sieben Jahren mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums durchführt. Mit der Auszeichnung werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und dabei Schlüsselkompetenzen und Werte bei Kindern fördern, so der LBV.Die ausgezeichneten Krippen, Kindergärten und Horte führten im vergangenen Jahr erfolgreiche Projekte zum Thema "Umwelt und Nachhaltigkeit" durch. Die dazugehörigen Projektunterlagen wurden durch eine Jury aus Vertretern des Umweltministeriums, des Sozialministeriums und des LBV bewertet.Die Spannbreite der eingereichten Projekte reichte dieses Jahr von "Unsere großen Nachbarn - die Bäume " über "Was summt und brummt denn da" bis hin zu "Schnecke Radula oder die Entdeckung der Langsamkeit". Die Weisendorfer Kita wurde für ihr Projekt "Grüne Kita mit Blumenwiese und Gartenbeeten" prämiert. Ausgezeichnete Projekte beteiligen die Kinder an Entscheidungen, vermitteln wertvolle Kompetenzen wie Empathie oder vorausschauendes Denken und fördern die Wertschätzung gegenüber der belebten und unbelebten Natur. Nähere Informationen zu ÖkoKids sowie auch die ausgezeichneten Projekte 2017 sind zu finden unter www.lbv.de/oekokids