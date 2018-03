Weisendorf, Röttenbach und Adelsdorf jubeln in der Aischtalhalle

Spannende Duelle und packenden Fußball gab es beim Hallenturnier der Jugendabteilungen des FC Frimmersdorf und des TSV Vestenbergsgreuth zu sehen. Die Ränge der Höchstadter Aischtalhalle waren von morgens bis abends gut gefüllt, während es auf dem Spielfeld in drei Altersklassen um Pokale und Platzierungen ging.

Bei den Kleinsten, den F3-Junioren, waren sechs Mannschaften am Start, die im Modus jeder gegen jeden spielten. Nach den Gruppenspielen gab es noch ein Finale zwischen dem Ersten und dem Zweiten, das der ASV Weisendorf gegen den SC Adelsdorf für sich entschied.

Die weiteren Platzierungen: 3. FC Dachsbach/Birnbaum, 4. TSV Lonnerstadt, 5. SG Uehlfeld/Frimmersdorf, 6. DJK Eggolsheim

Acht Mannschaften kämpften bei den E1-Junioren um den Sieg, wobei es in zwei Gruppen zunächst um den Einzug ins Halbfinale ging. In durchwegs engen Partien qualifizierten sich die Gastgeber der SG Vestenbergsgreuth/Frimmersdorf für das Spiel gegen den TSV Röttenbach, mussten aber die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Im zweiten Halbfinale setzte sich der TSV Lonnerstadt gegen den TSV Burghaslach durch, im Finale bestätigte Röttenbach aber den starken Eindruck aus den vorangegangenen Spielen und holte sich mit einem 4:1 den Turniersieg. Bei der Siegerehrung gab es neben Preisen für die Teams und Siegerpokalen auch einen Spendenscheck von der Sparkasse Höchstadt, der für die Jugendarbeit der Gastgeber verwendet werden soll.

Die weiteren Platzierungen: 3. SG Vestenbergsgreuth/Frimmersdorf, 4. TSV Burghaslach. 5. DJK SV Sambach, 6. SG Höchstadt, 7. SpVgg Etzelskirchen, 8. SpVgg Uehlfeld

Den Schlusspunkt setzten die D-Junioren, bei denen es auch körperlich schon etwas mehr zur Sache ging. Die Schiedsrichter Hans Nagengast, Albrecht Werner und Thomas During hatten aber keine Mühe, die fairen Spiele zu leiten. Im Modus jeder gegen jeden gewann die SpVgg Etzelskirchen alle Spiele und war somit auch Favorit im Endspiel gegen den Gruppenzweiten, den SC Adelsdorf. Doch im Finale war der SCA das bessere Team und gewann mit 2:0. red

Die weiteren Platzierungen: 3. TSV Vestenbergsgreuth, 4. DJK Oesdorf, 5. TSV Lonnerstadt, 6. SG Thüngfeld/Schlüsselfeld