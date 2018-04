Weinsheimer führt den BV

Der Bürgerverein Stephansberg sieht sich in einer Aufbruchsituation. Dafür steht besonders die Umstellung auf die digitale Darstellung des Bürgervereins und die neue Gewichtung seiner Tätigkeitsbereiche. In der Jahreshauptversammlung wurde einstimmig Dieter Weinsheimer zum neuen Vorsitzenden gewählt.

An seiner Seite stehen einerseits eine verjüngte Vorstandschaft und andererseits Personen, sie sich insbesondere in den vergangenen Jahren bewährt haben. So hat der Bürgerverein Stephansberg eine Krisensituation durchstanden, nachdem der vor drei Jahren neu gewählte Vorsitzende sich inmitten seiner Amtsperiode von seinen Aufgaben zurückgezogen hatte. Dennoch hat der weitere Vorstand alle Veranstaltungen und Angebote wie gehabt durchgeführt.

Dieter Weinsheimer hob insbesondere die bisherige Schriftführerin Cornelia Pfister hervor und dankte ihr für ihren unermüdlichen Einsatz. In dem Bericht des bisher Zweiten Vorsitzenden Weinsheimer über die Vereinstätigkeit fanden die beiden Hauptveranstaltungen des Bürgervereins, Stärkantrinken im Hof des Böttingerhauses und das Herbstfest im Stephanshof, besondere Erwähnung. Beide Veranstaltungen seien erfolgreich.

Weinsheimer gab auch die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung zum Tätigkeitsprofil des Bürgervereins bekannt. Dem folgend werde man das Veranstaltungsangebot des Vereins umbauen. Die große Mehrheit der Befragten wünscht sich unter anderem einen Bürgerverein, der die Interessen des Stadtteils nachhaltig vertritt. Auf Zustimmung der Anwesenden stießen die Sachinitiativen der amtierenden Vorstandschaft. So hat der BV Stephansberg eine Edelstahl-Sitzbank am Leinrittufer der Regnitzfähre gekauft und bemüht sich, eine Geschwindigkeitsanzeige für eine Straße im Bereich des Stephansbergs anzuschaffen. Aus dem Kreis der Anwesenden wurde auch angeregt, sich um die Organisation der Kindertagesstätten im Bereich des Bürgervereins zu kümmern. Insgesamt wurde die Vereinsarbeit als erfolgreich anerkannt. Dazu trugen auch die Berichte der Schatzmeisterin Katharina Schumm und der Kassenprüferin Brigitte Will bei. Eine kritische Diskussion gab es nur zur Frage der Entlastung des bisherigen Ersten Vorsitzenden.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Stadtrat Dieter Weinsheimer gewählt. Neue zweite Vorsitzende wurde Cornelia Pfister, neuer Schriftführer Armin Gertz. Schatzmeisterin blieb Katharina Schumm, ebenso Kassenwart Andreas Pfister.

Neu für den Beirat wurden Klaus-Peter Aumüller, Christian Gemeinhardt und Sebastian Hölzlein bestimmt. Christian Rudolph und Günter Fichtel bekleiden dieses Amt weiter. Hervorgehobene Aufgabe von Armin Gertz ist die Pflege des neuen Internetauftritts des Bürgervereins: www.bv-stephansberg.de

red