Weihnachtszauber für Kinder

Die Weihnachtskreativwerkstatt der Kinder-Kiste in Diebach öffnet am Sonntag, 26. November, von 14 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen für alle Kinder, die gerne werkeln, basteln, malen und selbst gemachte Geschenke für Weihnachten brauchen.

Während die ganze Familie im Kindercafé naschen kann, werden in vielen Räumen Kreativworkshops angeboten. Gebastelt werden Weihnachtskarten mit dem Encaustic-Eisen, Emaille-Schmuckanhänger oder Schneeflockenmotive auf Holzanhänger. Auf die Kinder warten zudem Stockbrotgrillen, eine Perlendreherei, ein Sternschnuppentraining in der Turnhalle oder Waffelkerzen. sek