Weihnachtsoratorium erklingt in St. Michael

Die Aufführung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium krönt die Reihe der Konzerte des evangelischen Dekanatskantorats zum Reformationsgedenkjahr 2017. Es erklingen die Kantaten I bis III, die Bach dem Heiligen Abend und den beiden Weihnachtsfeiertagen zugeordnet hat. Der Kantatenchor der Lohrer Auferstehungskirche und der Kirchenchor der Hammelburger St. Michaelskirche haben sich aus Anlass dieses Konzertes zu einem großen Ensemble zusammengeschlossen. Wie schon in den vergangenen Jahren, steht dem Chor mit der Würzburger Hofkapelle ein Orchester zur Seite. Die Solisten sind: Friederike Riedmann (Sopran), Johanna Krell (Alt), Oliver Kringel (Tenor) und Jakob Mack (Bass). Die Gesamtleitung hat Dekanatskantor Mark Genzel.

Das Konzert beginnt am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr in der St. Michaelskirche Hammelburg.

Karten gibt es im evangelischen Pfarramt, Berliner Str. 2, im Bunten Buchladen sowie an der Abendkasse. red