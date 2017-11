Weihnachtsmarkt muss umziehen

Zusammengekommen waren die Mitglieder der Werbegemeinschaft "Ihr Ziel Redwitz" unter Leitung des Vorsitzenden Volker Großpietsch in der Gastwirtschaft "Wolga". Hauptthema war der Ausblick auf den Weihnachtsmarkt am Sonntag, 10. Dezember. Dieser wird gemeinsam von der Werbegemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Quartiersmanagement veranstaltet. Da der Marktplatz aufgrund der Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, ist der Veranstaltungsort auf dem Parkplatz und in der Hauptstraße am Getränkemarkt. Neben musikalischen Einlagen wird zwischen 17 und 18 Uhr der Nikolaus kommen und die Kinder mit Süßem beschenken. Etliche Hobbykünstler wie auch örtliche Einrichtungen haben bereits ihr Kommen zugesagt. che