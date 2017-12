Weihnachtsmarkt in Litzendorf

red



Die Litzendorfer Kommunale Agenda 21 veranstaltet am ersten Adventswochenende, Samstag, 2., von 15 bis 21 Uhr,und am Sonntag, 3. Dezember, von 13.30 bis 18 Uhr, den 19. Litzendorfer Weihnachtsmarkt. An über 25 festlich geschmückten Buden und Ständen zwischen Rathaus, Kirche, Pfarrheim und Pfarrhaus bieten einheimische Vereine, Verbände, Kindergärten und Hobbykünstler selbstgefertigte Waren an. In der Kirche findet parallel ein musikalisch-kulturelles Rahmenprogramm statt. Die Dorfkrippe vor dem Rathaus, die zum Großteil vom Melkendorfer Krippenbauer Dietmar Dorscht erbaut wurde, bildet im Laufe der Advents- und Weihnachtszeit verschiedene Szenen aus der Weihnachtsgeschichte ab. Des Weiteren hat Sankt Nikolaus sein Kommen angekündigt und bringt kleine Geschenke mit. Im Bürgerbüro des Rathauses ist eine Orientalische Krippe des Pödeldorfer Künstlers Peter Uhlemann ausgestellt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09505/803883 oder unter www.litzendorf.de