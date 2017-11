Weihnachtslesenacht für Kinder von sechs bis zehn

Bereits zum 13. Mal findet die Weihnachtslesenacht des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim in der Kulturscheune Eggolsheim für Kinder statt. Es werden Geschichten (vor-)gelesen, es wird gebastelt, Plätzchen gegessen und zusammen in der Kulturscheune übernachtet, um gemeinsam in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen.Der KJR und die Jugendpflege Eggolsheim laden in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember zur langen Lesenacht in die Kulturscheune Eggolsheim (Hauptstraße 27) ein. Für maximal 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren geht die Reise in dieser Nacht durch die Zeit der Weihnachtstraditionen.Die KJR-Betreuer haben eine Auswahl von Weihnachtsgeschichten getroffen, die sie den Teilnehmern vorlesen und erzählen werden. Dazu werden Weihnachtsplätzchen gegessen und das ein oder andere Geschenk für Mama, Papa, Oma oder Opa gebastelt. "Natürlich darf auch die traditionelle Preisverleihung für das weihnachtlichste Kuscheltier und den kuscheligsten Schlafanzug nicht fehlen. Die Anreise im bequemen Schlafanzug ist Pflicht", schreibt der KJR in einer Pressemitteilung.Der nächste Morgen startet mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor es mit vielen Geschichten im Gepäck wieder nach Hause geht. Beginn ist am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr, Ende am 17. Dezember um 9 Uhr. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person.Um schriftliche Anmeldung, beziehungsweise Online-Anmeldung bis spätestens 19. November an den KJR Forchheim (Löschwöhrdstraße 5) wird gebeten. Nähere Informationen unter Telefon 09191/7388-0, Online-Anmeldung unter www.kjr-forchheim.de . red