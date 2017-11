Weihnachtskonzert mit Gregorianika

Der Chor Gregorianika gastiert mit dem Weihnachtskonzert "Ora et Labora" in Bad Bocklet. Die Sänger treten am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, im Bad Bockleter Kursaal auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Titel "Ora et Labora" lässt erahnen, dass neben den Stimmen auch der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen wird. Die Konzertgäste erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den "Klassikern" - wie Ameno und Mönchsgebet - eine Sammlung ihrer bekanntesten Eigenkompositionen. Ferner hält der Chor noch Ungehörtes für seine Fans bereit. Als erster gregorianischer A Cappella Chor hat Gregorianika in seiner zwölfjährigen Schaffenszeit mit neun CDs, einer Live-DVD und zahlreichen Konzerten zur Popularität dieses Genres beigetragen. Karten für diese Veranstaltung gibt es in der Kur- und Tourist Information Bad Bocklet, Kurhausstraße 2 (Haus des Gastes), in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung sowie unter Tel.: 09708/707 030, im Internet unter www.reservix.de und außerdem an der Abendkasse. Foto: Archiv/Peter Klopf