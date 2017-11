Der Gesangverein Sängerlust Kleinwenkheim veranstaltet gemeinsam mit dem örtlichen Musikverein am Sonntag, 3. Dezember, ein Weihnachtskonzert in der St.-Nikolaus-Kirche in Kleinwenkheim. Im Anschluss

findet ein gemütliches Beisammensein für alle bei Glühwein und Stollen am Dorfplatz

statt. sek