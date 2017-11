Weihnachtsgeschichte von König Adventus

Die Pfarrgemeinde Elfershausen veranstaltet für Kinder eine Weihnachtsgeschichte. Dabei können die Kinder "König Adventus" bei der Suche nach der verlorenen Weihnachtsgeschichte helfen und Teile der Geschichte wieder finden. Das Treffen findet an jedem Adventssonntag um 10 Uhr im Pfarrheim statt. Die Termine sind 3., 17. und 24. Dezember, am 10. Dezember findet ein Familiengottesdienst in der Kirche statt. sek